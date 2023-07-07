Робот Николай научился сам обзванивать новосибирцев

Робот Николай научился сам обзванивать жителей Новосибирской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Робот Николай научился сам обзванивать жителей Новосибирской области. Он напоминает сибирякам о том, что на Госуслугах упростили процедуру оформления земельных участков для льготников.

— О праве воспользоваться выплатой жителям области напомнит звонок Робота Николая — минцифра региона внедрила новый проактивный сервис, — сообщает правительство региона.

Напомним, робот Николай — разработка новосибирских специалистов. Он начал работу как интеллектуальный робот-консультант в контакт-центре МФЦ региона в 2019 году. Во время пандемии коронавируса робот принимал звонки на горячую линию 124. А в 2021 году он даже читал текст «Тотального диктанта» на одной из площадок.

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