Стало известно, когда один из спасенных в Бурятии новосибирских туристов вернется домой

Часть туристов вернется домой завтра. Фото: "Сводка 38"

Из 8 туристов, пропавших в Бурятии после крушения катамаранов на реке Снежная, найдены 7 человек. Спасатели продолжают поиски еще одной девушки. Спасенных туристов уже эвакуировали в безопасную местность, в ближайшее время они отправятся по домам.

— Евгений (Марченко — прим. Ред) поедет домой завтра, вместе с двумя ребятами из Перми. Остальные пока что остаются там, пока идут поиски последней девушки, — рассказали КП-Новосибирск знакомые мужчины.

Напомним, ЧП случилось в четверг, 6 июля: группа туристов отправилась в сплав по реке Снежная в Кабанском районе. На одном из порогов их катамараны перевернулись: трех человек спасатели нашли в тот же день, еще четверых удалось обнаружить на следующий день.

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