Новосибирцам рассказали, может ли солнцезащитное средство вызвать рак кожи

Риск мал, но есть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-онколог рассказал жителям Новосибирска, могут ли кремы для загара вызвать рак. Вопрос насущный — в таких косметических кремах есть стабилизаторы и добавки с канцерогенным веществом. На вопросы NEWS.ru ответил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

— Риск онкологических заболеваний может возникнуть в том случае, если доза нанесения была превышена во множество раз и при долгом использовании. При этом косметические средства, которые проверялись в лабораториях и имеющие сертификацию, не содержат грубых канцерогенов, — объяснил специалист.

Кроме этого, врач посоветовал всегда обращать внимание на состав кремов и прочих косметических препаратов в случае непереносимости определенного компонента.

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