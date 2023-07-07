Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новосибирском. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом и «Киа», где погибли два человека и трое пострадали. Авария случилась в Кочковском районе на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар»: водитель «Киа» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом «Ниссан».

— По факту ДТП проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Кочковского района, — пояснили в ведомстве.

Троих пострадавших — 35-летнего водителя «Ниссана» и двух его пассажиров: 59-летнюю женщину и 58-летнего мужчину — доставили в больницу.

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