В Роспотребнадзоре выяснили, в каких районах Новосибирской области клещи чаще кусали местных

С начала сезона в этом году с укусами обратились 13 тысяч человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области выяснили, в каких районах клещи чаще кусали местных. Всего с начала сезона жители региона обращались за помощью 13 тысяч раз.
— Только с 28 июня по 4 июля в больницы обратились 899 человек. Чаще всего клещи кусают в Новосибирском (188), Мошковском (99) и Искитимском (86) районах области. В Новосибирске лидирует Советский район, — указано в отчете ведомства.
Больше половины случаев произошли на территории лесных массивов.
С начала сезона зафиксировали 130 клещей-носителей энцефалита из 7,7 тысячи проверенных. Боррелиоза — 2701 клещ из 7,7 тысячи насекомых, прошедших лабораторное исследование.
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