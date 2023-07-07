Новосибирские финансисты проверили лайфхаки из интернета, как экономить деньги и время

Новосибирские эксперты разобрались, что поможет сэкономить деньги и средства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эксперты Новосибирского Дома финансового просвещения поделились практическими советами, как обезопасить себя от ненужных затрат времени и денег. А также проверили 10 лайфхаков по экономии из интернета.
- Не покупать, а сделать самому: для изготовления многих вещей требуется оборудование, материалы, инструменты, которые есть далеко не у всех. Иногда купить готовое оказывается дешевле, - сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». - Шоппинг в «черную» пятницу не удачен, если вы покупаете больше, чем планировали.
Эксперты также выяснили, что «стиральный порошок, сделанный своими руками», будет далеко не порошок, а мыло, которое не даст той чистоты и свежести, как покупной. Сода в каких-то ситуациях отлично справляется, но есть и такие, когда она бесполезна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер