Новосибирские финансисты проверили лайфхаки из интернета, как экономить деньги и время

Новосибирские эксперты разобрались, что поможет сэкономить деньги и средства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Новосибирского Дома финансового просвещения поделились практическими советами, как обезопасить себя от ненужных затрат времени и денег. А также проверили 10 лайфхаков по экономии из интернета.

- Не покупать, а сделать самому: для изготовления многих вещей требуется оборудование, материалы, инструменты, которые есть далеко не у всех. Иногда купить готовое оказывается дешевле, - сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». - Шоппинг в «черную» пятницу не удачен, если вы покупаете больше, чем планировали.

Эксперты также выяснили, что «стиральный порошок, сделанный своими руками», будет далеко не порошок, а мыло, которое не даст той чистоты и свежести, как покупной. Сода в каких-то ситуациях отлично справляется, но есть и такие, когда она бесполезна.

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