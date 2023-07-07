Мэр Новосибирска рассказал о сложностях при строительстве двух транспортных развязок

На X международном сибирском транспортном форуме макет развития ул. Большевистской и Бердского шоссе был представлен помощнику президента РФ Игорю Левитину. Фото: Анатолий Локоть/Телеграм.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сложностях при строительстве транспортных развязок. Одна находится на улице Большевистской, вторая на Бердском шоссе.

- В районе Коммунального моста цена уже свыше 4,5 млрд рублей. Там есть насосная станция ПНС, которая принадлежит СГК. Сейчас нужно решать этот вопрос, - сообщил мэр в эфире радио «Городская волна».

При строительстве двухуровневой развязки на Бердском шоссе, в районе Матвеевки, может возникнуть «техническая проблема» из-за скопления сточных вод.

- Там рельеф такой: все будет стекать вниз, особенно с жилмассива Березового. Поэтому нужно строить ливневую канализацию. А куда сбрасывать сточные воды, в Обь? Но там зона водозабора. Из-за этого нужно тянуть до Ини, а это еще дополнительные средства. И эта развязка получится еще дороже, чем в районе Коммунального моста, - уточнил Анатолий Локоть.

Напомним, стоимость строительства автомобильной развязки на Бердском шоссе выросла до 10,68 млрд руб. Проектно-сметная документация уже разработана и проходит финансово-экономическую экспертизу. Но в 2023-2027 годах финансирование данного объекта не планируется.

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