Около полутысячи человек собрались перед белым экраном в Новосибирске: рассказываем, что происходит

Нескольким сотням человек приходится любоваться белым экраном. Фото: Виктория МИНАЕВА

Летняя пора в Новосибирске — период всевозможных активностей на свежем воздухе. И одно из полюбившихся горожанам развлечений — кино на траве. Это когда где-нибудь в парке устанавливается большой экран, а люди рассаживаются прямо на газоне, чтобы насладиться фильмом.

Правда, не всегда все идет по плану.

Смотреть кино под дождем - отдельное удовольствие. Фото: Виктория МИНАЕВА

— В Нарымском сквере сейчас собралось около полутысячи человек. При этом, экран мало того, что маленький, и с него и так сложно было бы что-то разглядеть, так еще и пока светло, он вообще буквально белый. Тут с первых рядов зрителям надо всматриваться, а издалека «Чебурашку» можно только слушать, — рассказала КП-Новосибирск девушка, решившая опробовать кинотеатр на свежем воздухе. — Не говоря уже о том, что сейчас пошел дождь… А когда он закончится — появятся мошки.

Так что, подходит такая активность, очевидно, только большим ценителям совмещения приятного с полезным. Да и погода в Новосибирске в ближайшие дни не располагает к долгому досугу на воздухе: синоптики обещают дожди, грозы и сильный ветер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber