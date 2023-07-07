Около полутысячи человек собрались перед белым экраном в Новосибирске: рассказываем, что происходит

Нескольким сотням человек приходится любоваться белым экраном.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Летняя пора в Новосибирске — период всевозможных активностей на свежем воздухе. И одно из полюбившихся горожанам развлечений — кино на траве. Это когда где-нибудь в парке устанавливается большой экран, а люди рассаживаются прямо на газоне, чтобы насладиться фильмом.
Правда, не всегда все идет по плану.
Смотреть кино под дождем - отдельное удовольствие.
Фото: Виктория МИНАЕВА
— В Нарымском сквере сейчас собралось около полутысячи человек. При этом, экран мало того, что маленький, и с него и так сложно было бы что-то разглядеть, так еще и пока светло, он вообще буквально белый. Тут с первых рядов зрителям надо всматриваться, а издалека «Чебурашку» можно только слушать, — рассказала КП-Новосибирск девушка, решившая опробовать кинотеатр на свежем воздухе. — Не говоря уже о том, что сейчас пошел дождь… А когда он закончится — появятся мошки.
Так что, подходит такая активность, очевидно, только большим ценителям совмещения приятного с полезным. Да и погода в Новосибирске в ближайшие дни не располагает к долгому досугу на воздухе: синоптики обещают дожди, грозы и сильный ветер.
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