В Новосибирской области за год поженились почти 1000 пенсионеров

В регионе довольно много тех, кто решил вступить в брак после 60. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ко Дню семьи, любви и верности сотрудники новосибирскстата посчитали статистику по бракам — пенсионеры тоже хотят любви. Документ с отчетом появился на официальном сайте ведомства.

— Семейный уклад и определенность в отношениях ценятся у людей любого возраста. В 2022 году брачные союзы оформили 575 мужчин и 372 женщины в возрасте старше 60 лет. Всего за год заключили 22,5 тысячи браков. Это на 17% больше, чем годом ранее. Наиболее активно узами брака себя связывают 25-29-летние мужчины и 20-24-летние женщины, — указано в документе.

При этом и разводов стало больше на 5% — в 2022 году их количество приблизилось к 14 тысячам.

Известно, что сибиряки любят жениться в сентябре и октябре — как ни странно, в эти месяцы пары чаще ходили в ЗАГС.

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