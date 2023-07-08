8 июля в Новосибирске на смену жаре придут дожди

Сегодня обещают дождь с градом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 8 июля, в столице Сибири немного похолодает. Ещё ночью будет душно, +18...+20 градусов, а днём +23...+25 с небольшим понижением к вечеру.

— Будет облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Порывы юго-западного ветра ночью достигнут 14 метров в секунду, днём — 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +15...+20 градусов, днём +23...+28. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами и градом, кое-где — сильные ливни.