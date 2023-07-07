Губернатор Новосибирской области жестко раскритиковал строительство ордынской станции водоочистки

Станцию водоочистки обещали построить еще в мае 2023 года. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников проверил в Ордынском районе ход строительства станции водоочистки. Работа подрядной организации «СпецТрансСтрой» была подвержена жесткой критике со стороны главы региона: начальный срок сдачи объекта в эксплуатацию снова сдвинули.

Андрей Травников подчеркнул, что приезжает на объект в третий раз и хорошо помнит все сроки, которые ранее называли.

– Сроки, проблемы проектной документации обсуждали еще в прошлом году. Вам выдали документацию. Вы ее изучили, настояли на корректировке недостатков и в конце лета прошлого года доложили, что в мае объект достроите, несмотря ни на что. Приезжаю в июле – та же самая песня: опять документация некачественная, – возмутился глава региона.

Губернатор поручил администрации Ордынского района, министерству ЖКХ и энергетики региона взять на усиленный контроль строительство объекта, чтобы исключить «сюрпризы». Подрядчик уверяет, что завершит строительно-монтажные работы до 30 сентября, а пуско-наладочные – до 30 ноября. Объект планируют ввести в эксплуатацию до 15 декабря.

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