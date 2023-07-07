В Новосибирске пропал 65-летний мужчина без глаза и со шрамом на щеке

В Новосибирске ищут пропавшего 65-летнего Александра Ивановича Панова. Фото:"ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут пропавшего 65-летнего Александра Ивановича Панова. Мужчина ушел из дома в пятницу, 7 июля. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Идет активное распространение ориентировки в сети, объявлен сбор на поиск добровольцев.

Волонтеры обзванивают больницы, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области». — Мужчина нуждается в медицинской помощи. Ранее он уже пропадал.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Отсутствует правый глаз, шрам на правой щеке. Усы, как на фото, не носит, ходит с тростью. На момент своего исчезновения мужчина был предположительно одет в черную жилетку, черную кофту, черные штаны, черные ботинки и черную кепку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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