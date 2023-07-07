Из-за ремонта теплосетей в Новосибирске сузили проезд на трех улицах

Проезжую часть трех улиц Новосибирска сузили из-за ремонта теплотрассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Новосибирске сузили проезжую часть сразу трех улиц. Об этом сообщили в мэрии.

- Из-за ремонта на теплосетях ограничили движение по Писарева, Свердлова и Семьи Шамшиных, - уточнили в пресс-службе. - Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Как стало известно, улицу Свердлова сузили на пять метров у дома №23 по Серебренниковской. Участок будет перегорожен до 24 июля. На шесть с половиной метров сократилась ширина проезжей части на улице Писарева возле административного здания №38. А на девять с половиной метров раскопали дорогу у дома №52 на улице Семьи Шамшиных. Временные ограничения на этих двух улицах продлятся до 25 июля.

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