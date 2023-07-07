В Новосибирской области 2 наркодилера попались на тайнике с 46 килограммами наркотиков

Наркодилеров-рецидивистов из Красноярска поймали. Фото: Архив "КП"

Полицейские Новосибирской области поймали в лесу 2 наркодилеров из Красноярска — рецидивисты пытались забрать тайник с крупной партией. В лесу оперативники нашли 46 килограммов веществ на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

— Красноярцев обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Их задержали за попытку забрать оптовую закладку. При осмотре участка местности в лесополосе полицейские нашли около 40 кг гашиша и шесть килограммов кокаина. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет порядка 200 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники хотели расфасовать вещества на дозы и продать жителям Новосибирской области.

По статьям о покушении на совершение преступления и пересылке наркотиков завели уголовные дела.

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