Под Новосибирском столкнулся микроавтобус и легковушка: два человека погибли, три пострадали

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП с микроавтобусом и легковушкой. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП с микроавтобусом и легковушкой. Авария случилась днем на трассе в Кочковском районе.

— Около 15:20 61-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» ехал по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в сторону Новосибирска. На 227 километре дороги он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Ниссан Сирена», за рулем которого был 35-летний водитель.

В аварии погибли два человека, трое пострадали. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В аварии на месте погибли водитель «Киа» и 32-летняя пассажирка «Ниссана». В больницу с различными травмами доставили водителя «Ниссана» и двух его пассажиров: 59-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. На месте работают сотрудники ДПС.

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