В Кировском районе Новосибирска горит квартира на 5 этаже — пожарные работают по обеим сторонам дома

Пожарные приехали за 8 минут. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Вечером 7 июля новосибирцы снимали работу пожарных прямо из собственных окон — в Кировском районе загорелась квартира. Ролик очевидца — жителя того же дома — опубликовали в группе Инцидент Новосибирск по ВКонтакте.

— Пожар был в пятиэтажке. Через 8 минут первая бригада была на месте. В этот момент горели домашние вещи на балконе квартиры на пятом этаже. За 17 минут пожар был ликвидирован. Огонь повредил потолок квартиры. Пострадавших нет. На происшествие реагировали 22 человека личного состава и 6 единиц техники, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по региону.

Пожар потушили. Фото: скрин из паблика.

На кадрах из сообщества немного шокированный местный житель снимает работу пожарных из окна. По ролику понятно — спасатели трудятся с обеих сторон здания.

— Благо, что до нашей квартиры не достает. Жесть какая-то! — комментировал происходящее оператор.

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