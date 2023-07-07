«Размером с черешню»: в Новосибирске на день Ивана Купалы выпал огромный град

В Ленинском районе пошел град. Фото: Кадр из видео\"Новосибирский паблик"
В Новосибирске погода на день Ивана Купалы решила не баловать сибиряков. С самого утра небо затянуло тучами, а вечером в некоторых районах пошел сильный дождь и град.
— В Ленинском районе выпал град «размером с черешню», — пишет телеграм-канал «Новосибирский паблик», где опубликовано видео с градом.
Дожди и грозы сибирякам синоптики обещают до конца дня, а также в субботу и воскресенье 8 и 9 июля. Температура воздуха при этом будет удерживаться в районе 23-26 градусов тепла.
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