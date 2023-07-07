На место выехали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Стало известного кого из туристов, пропавших во время сплава в Бурятии, нашли спасатели. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник знакомый с ситуацией.
- Это Леонид Ткаченко из Ханты-Мансийска. Он был в составе группы, - рассказал КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.
Как сообщили в МЧС России, туриста обнаружили при авиаразведки. К нему уже выехали спасатели.
Поиски еще одного человека продолжаются.
Напомним, что ЧП на реке Снежная произошло вечером 6 июля. Катамараны с 8 людьми перевернулись. Двоим удалось спасти сразу, остальных нашли только сегодня 7 июля. Известно, что многие туристы и руководитель из группы были из Новосибирска.
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