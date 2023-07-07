В Новосибирске обрыв трамвайных проводов парализовал 3 маршрута — люди идут пешком

Молодые новосибирцы решили пойти пешком. Фото: Ирина Гамова.

Вечером 7 июля в Ленинском районе Новосибирска оборвало провода трамвайной линии — перестали курсировать 3 маршрута. Расстроенные новосибирцы возвращаются домой пешком. О происшествии КП-Новосибирск рассказала читательница Ирина Гамова.

— Обрыв возле остановки «Школа №174» Юго-Западного жилмассива. Из-за этого не ходят трамваи 10, 15 и 18. Тут люди с пляжа возвращаются пешком, — объяснила она.

Пока неясно, из-за чего провода повредились — штормового ветра в областном центре нет. Но, как пояснила читательница, «молния в городе сверкает дай Бог как».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как на села региона обрушился град размером с яйцо. Жители переживают за свои посевы.

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