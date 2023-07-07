В Бурятии нашли еще одного туриста, пропавшего во время экстремального сплава

В Бурятии нашли еще одного пропавшего туриста. Фото: Предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

В Бурятии обнаружили еще одного туриста, пропавшего во время экстремального сплава по реке Снежная. Об этом сообщили в МЧС России.

— Еще один турист обнаружен при авиаразведке реки Снежной Спасатели МЧС России направляются на место. Поиски 1 туриста продолжаются, — пояснили в ведомстве.

Напомним, туристы пропали в четверг, 6 июля: их катамаран перевернулся во время сплава по реке. Троих туристов обнаружили в тот же день, еще четверых нашли на следующий день. Часть из них уже эвакуировали в безопасное место.

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Поиски двоих человек еще продолжаются (подробнее).

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