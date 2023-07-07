В новосибирском аэропорту задержали сибирячку, которая привезла из Дубая редкие кораллы

Женщина привезла кораллы в подарок.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Таможенники новосибирского аэропорта задержали пассажирку, которая прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Во время проверки багажа у нее обнаружили морские кораллы серого цвета.
- 27 кораллов, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС), вывезла из Дубая жительница Новокузнецка, - рассказали в Сибирском таможенном управлении. - О том, что перевозить такие «сувениры» с иностранного пляжа нельзя, она не знала.
Кораллы направили на экспертизу. На основе ее результатов в отношении женщины примут процессуальное решение.
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