В новосибирском аэропорту задержали сибирячку, которая привезла из Дубая редкие кораллы

Женщина привезла кораллы в подарок. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Таможенники новосибирского аэропорта задержали пассажирку, которая прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Во время проверки багажа у нее обнаружили морские кораллы серого цвета.

- 27 кораллов, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС), вывезла из Дубая жительница Новокузнецка, - рассказали в Сибирском таможенном управлении. - О том, что перевозить такие «сувениры» с иностранного пляжа нельзя, она не знала.

Кораллы направили на экспертизу. На основе ее результатов в отношении женщины примут процессуальное решение.

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