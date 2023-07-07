«Два детских сада, школа и 400 тысяч квадратов жилья»: в центре Новосибирска тысячи гаражей отдадут под КРТ

На месте гаражей будут дома, сады и школа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 7 июля в мэрии Новосибирска прошло заседание по проектам комплексного развития территорий. В числе таких — проект застройки улиц Военной и Ипподромской в Центральном районе города. Начальник отдела градостроительных программ Ольга Чичкань рассказала о том, что появится на месте тысяч гаражей.

— Проект реализуют в 3 этапа. Первый предусматривает работы за 5 лет, остальные 2 завершат к 2037 году, — пояснила докладчик.

За 1 этап рабочие отстроят дома на 4 гектарах территории — это 105 тысяч квадратов жилья. Для этого выкупят 30 частных участков. За эти же 5 лет там сделают 650 метров улицы Орджоникидзе и поставят детский сад на 220 мест.

За 2 и 3 этапы строители заполнят домами еще почти 13 гектаров земли. Там новосибирцы заселят 300 тысяч квадратов жилья. До 2037 года в центре появятся еще один сад на 220 мест и школа на 1100 мест.

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