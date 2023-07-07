Улицу Есенина отремонтируют по нацпроекту к августу 2023 года

В Дзержинском районе Новосибирска отремонтируют улицу Есенина. Фото: Мэрия Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска отремонтируют улицу Есенина: на участке протяженностью 1, 4 км не только уложат асфальт и заменят бортовые камни, но и проверят работу ливневых канализаций, чтобы избежать скопления поверхностных вод на дороге.

— Улица Есенина — это один из 17 объектов, ремонтируемых в этом году по национальному проекту БКД. Интенсивное движение и сложность рельефа вызывают определенные технические трудности на этом участке. Сегодня на совещании обсудили и работу ливневой канализации — куда будут уходить поверхностные воды, которые накапливаются после обильных дождей и таяния снега. Это очень важно, так как сказывается на качестве эксплуатации дороги, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания. — На всех объектах присутствует независимый строительный контроль, эксперты следят за качеством асфальта, прежде всего — выравнивающего слоя, на данном этапе здесь проходит его проверка.

Стоимость работ по контракту — 52 миллиона рублей. В перечне работ — подъем дождеприемных колодцев и частичная замена бортового камня (200 погонных метров). В настоящий момент выполнены работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя на всем протяжении ремонтируемого участка. Сегодня проходит процедура проверки качества выполненных работ, после чего строители перейдут к следующему этапу — устройству верхнего слоя.

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