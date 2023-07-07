«Всегда отпрашивался, боялся воды»: родители рассказали о 7-летнем мальчике, пропавшем при купании в Новосибирске

Мальчик не стал предупреждать родителей и пошел купаться. Фото: Предоставлено читателями

Новосибирцы рассказали о семье 7-летнего мальчика, пропавшего при купании в реке Иня. Трагедия произошла днем 6 июля на улице Речная в Первомайском районе.

- У мальчика хорошая семья, отец много работает. Сегодня утром разговаривала с отцом, тот сказал, что сын боялся воды и никогда не ходил на берег один. Даже на соседнюю улицу отпрашивался, чтобы покататься на велосипеде. Днем родители его потеряли, звонили , а он трубку не брал. Мама была уверена, что он на велосипеде укатил на соседнюю улицу, хотела идти смотреть. Вдруг, пришли ребятишки с берега и рассказали, что 7-летний ребенок утонул, – сообщила КП-Новосибирск знакомая семьи.

По данным СКР, мальчик отправился купаться вместе с другом. Ребята решили поплавать, когда один из них в какой-то момент ушел под воду. Это увидели две девочки и рассказали родителям, те вызвали спасателей. Позже местные жители нашли на берегу велосипед и вещи мальчика.

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