В Новосибирске огромный клен рухнул на детскую площадку

Дерево нависло над детской площадкой. Фото: Ирина Болотникова.

В Новосибирске большое дерево рухнуло на детскую площадку. Клен свалил ураганный ветер, который прошел в городе неделю назад. Фото опубликовали местные жители в паблике «Заельцовский район Новосибирск | Нск» ВКонтакте.

- Вот такое положение вещей на улице Дуси Ковальчук, 77а. Расщепленный напополам клен всем весом рухнул на детскую площадку. Детей много, каникулы. Двух звонков нашим коммунальщикам, видимо, мало. Наверное, ждут прецедента или несчастного случая, - рассказала подписчица паблика. - Сказали, что информацию передали инженеру и скоро все случится: машина, рабочие... Но воз и ныне там. Вот пришлось соцсеть подключить.

Сотрудники мэрии Новосибирска отреагировали на сообщение. В комментариях под постом они ответили, что сообщение передано в администрацию Центрального округа. Что специалисты подготовят ответ, который будет опубликован в ближайшее время.

Ниже комментарий оставила еще одна женщина. Она рассказала, что такая же ситуация на Красном проспекте, около дома 102/3. Там из-за ветра упали две огромные ветки. К счастью, никого не покалечили, хотя рухнули прямо на дорожку, где ходят люди.

- Месяц воюю с отделом благоустройства Центрального округа - бесполезно! То обещают прислать агронома для актировки аварийных деревьев, то ссылаются на нехватку транспорта. В последний раз начали отговариваться тендерами и аукционами, клятвенно обещать к осени устранить проблему... Планирую обращаться в прокуратуру, - написала сибирячка.

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