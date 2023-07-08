«Боялась нырнуть в Обское море»: новосибирская русалочка с принцем покорили жителей ОбьГЭСа

Сибирячка устроила фотосессию в костюме Русалочки на пляже. Фото: Лейла АСКЕРОВА
Сибирячка Дарина с приятелем устроили фотосессию в костюмах персонажей «Русалочки» от Диснея. Съемка проходила в начале июля на пляже парка «У моря Обского» на ОбьГЭС.
Огромный хвост мешал двигаться. Фото: Лейла АСКЕРОВА
- Косплей принцессы Ариель мне посоветовала сделать фотограф Лейла Аскерова. Хвост русалки мы нашли в аренду в Новосибирске, а парик и лиф с «чешуей» из пайеток сделали сами, – рассказала КП-Новосибирск косплеер Дарина Жириновская. - Сначала было очень страшно позировать на камнях, боялась и взаправду нырнуть в Обское море. Но затем я приноровилась к образу жизни русалки и стало легче.
Принцесса Ариэль и принц Эрик покорили прохожих. Фото: Лейла АСКЕРОВА
Прохожие на пляже были в восторге – многие узнали диснеевскую русалочку и делали совместные фото, говорили девушке комплименты. Принц Эрик тоже не остался в стороне.
- Все вещи для костюма нашлись дома. Сначала рядом с нами никого не было, только один замечательный мужчина рыбачил, он предложил нам для съемки свою пойманную рыбу. Больше внимания, конечно же, получила Ариэль, люди вежливо спрашивали, можно ли сфотографироваться и говорили различные комплименты, - рассказал работник медицинского центра, косплеер Jack Spade.
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