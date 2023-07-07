Робот Николай стал проактивным и начал сам звонить жителям Новосибирской области

Робот Николай стал сам обзванивать новосибирцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Госуслугах упрощена процедура оформления земельных участков для льготников: подать заявление и узнать его статус можно в онлайн-режиме автоматически. О праве воспользоваться выплатой жителям региона напомнит звонок Робота Николая — минцифра внедрила новый проактивный сервис.

На Едином портале Госуслуг обновлен сервис подачи заявок на бесплатное получение земельных участков для различных льготных категорий жителей региона. Новый сервис позволяет не только оформить заявку на постановку в очередь на предоставление земли, но и осуществлять проверку номера очереди заявителя в сводном реестре очередников. С начала текущего года за этой услугой обратилось уже около тысячи новосибирцев.

— Специалистами минцифры упрощена процедура: теперь не нужно вводить дополнительные сведения о статусе земельного участка, номере заявления, достаточно себя идентифицировать на портале Госуслуг, и система сама подгрузит нужные данные. Просто нажав на одну кнопку, можно получить статус своей очереди, — рассказал министр труда и соцразвития региона Владимир Машанов.

Замминистра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева отметила, что технически форма готова, она функционирует в онлайн режиме.

— По запросу на проверку очереди в течение нескольких минут в личный кабинет портала Госуслуг поступит оповещение со статусом и номером в сводном реестре очередников, отметила замминистра. — Обработка заявлений по проверке очереди осуществляется автоматически информационной системой, без участия сотрудников регионального министерства труда и соцразвития. В текущем году обработано более 2 тысяч таких запросов.

С 2020 года в Новосибирской области введена альтернативная мера — предоставление единовременной денежной выплаты взамен участка, которую можно потратить на улучшение жилищных условий — покупка земельного участка, строительство коммуникаций, ремонт. В прошлом году ею воспользовались порядка 750 семей.

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