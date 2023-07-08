Завершились поиски механика со шрамом, пропавшего под Новосибирском

Мужчина не выходил на связь 2 месяца. Фото: предоставлено родственниками.

Под Новосибирском родные нашли пропавшего автомеханика спустя два месяца поисков. Мужчина вышел на связь после обращения в полицию и СМИ.

- Он сам связался с нами, говорит, что был в депрессии. Звонил с чужого номера, кражу телефона не подтвердил. В ближайшее время вернется домой к родителям, – сообщила КП-Новосибирск родственница искитимца.

Днем 30 апреля мужчина вышел из дома на улице Индустриальный микрорайон. Сказал, что пошел к другу в свой выходной и больше на связь не выходил. Документы остались дома. Родственники дважды подавали заявление в полицию, второе заявление приняли 27 июня.

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