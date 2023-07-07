Новосибирец пытался взять кредит в 300 тысяч на фальшивый паспорт — Росгвардия прибыла за 3 минуты

Новосибирец хотел взять кредит по поддельному паспорту.
Фото: Даниил ОПАРИН
Новосибирец купил фальшивый паспорт и пошел в банк, чтобы взять кредит в 300 тысяч рублей. Нарушителя быстро уличили в обмане — сотрудники вызвали наряд. О преступлении рассказали в управлении Росгвардии по региону.
— Новосибирец хотел получить кредит в 300 тысяч рублей. При проверке паспорта работники банка заподозрили неладное и нажали кнопку тревожной сигнализации. Через 3 минуты на место приехали бойцы росгвардии, — пояснили в ведомстве.
Оказалось, 39-летний преступник пытался выдать себя за другого гражданина — фальшивый паспорт он купил по объявлению в интернете. На месте работали следователи. Задержанного увезли в отдел — уголовное дело уже возбудили.
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