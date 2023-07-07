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НовостиОбщество7 июля 2023 10:55

В Новосибирске ищут мужчину в светло-сером джемпере и с рюкзаком болотного цвета

Он пропал 5 июля
Светлана НИКУЛИНА
Мужчина пропал 5 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирской области".

Мужчина пропал 5 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирской области".

В Новосибирске объявили поиски 42-летнего жителя Первомайского района. Мужчина пропал 5 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

- С тех пор местонахождение Павла Владимировича Радевича не известно, - рассказали волонтеры.

Приметы пропавшего мужчины: рост 178 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В тот день он был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы, на ногах - черные летние туфли в сеточку. С собой у сибиряка был рюкзак болотного цвета.

Любую информацию о пропавшему мужчине просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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