В Новосибирске ищут мужчину в светло-сером джемпере и с рюкзаком болотного цвета

Мужчина пропал 5 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирской области".

В Новосибирске объявили поиски 42-летнего жителя Первомайского района. Мужчина пропал 5 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

- С тех пор местонахождение Павла Владимировича Радевича не известно, - рассказали волонтеры.

Приметы пропавшего мужчины: рост 178 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В тот день он был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы, на ногах - черные летние туфли в сеточку. С собой у сибиряка был рюкзак болотного цвета.

Любую информацию о пропавшему мужчине просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber