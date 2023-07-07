Под Новосибирском немецкая овчарка искусала 2-летнюю девочку

2-летней девочке помогли в травмпункте. Фото: архив КП

В Бердске Новосибирской области 2-летняя девочка пострадала от нападения немецкой овчарки. С множественными ранами от укусов ее привезли в местное отделение травматологии. Об инциденте КП-Новосибирск сообщил источник.

— У девочки раны за ухом, на затылке, на груди и плече. На груди рана 2 сантиметра — ее стянули одним швом. То же и с плечом. Теперь девочке каждый день нужно на перевязку. С ней все будет хорошо, — пояснил он.

Известно, что девочка пострадала в ограде собственного дома. Немецкая овчарка уже 13 лет живет у бердчан на цепи. Пока родители отвлеклись на домашние дела и огород, малышка подошла к будке.

Неясно, что было дальше — прибежавшие на плач дочери родители увидели лежащего ребенка и собаку, которая стоит над девочкой.

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