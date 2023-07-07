Анатолий Локоть усомнился в сроках поставки 120 новых троллейбусов в Новосибирск

Из 120 новый троллейбусов город получил только 5. Фото: "Новосибирск Горэлектротранспорт"/ВКонтакте.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал сомнения по поводу соблюдения сроков поставки новых троллейбусов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Городская волна».

- Из 120 троллейбусов, которые должны поступить до конца года по лизинговому контракту на предприятие «Горэлектротранспорт», получили только пять машин, - сообщил глава города.

В итоге мэр отправил в рабочую командировку в Минск руководителя департамента транспорта и руководителя ГЭТ. Именно там делают всю комплектацию, а собирают машины в Уфе.

- На заводе были определенные проблемы, но на сегодня больше 10 комплектов на сборку в Уфе стоят. Нас заверили, что программа будет выполнена. Кроме того, к этому обязывает совещание под руководством председателя Правительства Беларуси, которое проходило в Новосибирске, - уточнил Анатолий Локоть.

Напомним, соглашение о поставке 120 новых троллейбусов на автономном ходу «Горожанин» со «Сбербанк Лизинг» подписали в июне этого года. Стоимость контракта 4,9 млрд руб.

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