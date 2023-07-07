«Из последних сил барахтался»: очевидцы рассказали о пропаже 7-летнего мальчика при купании в Новосибирске

Трагедия случилась возле пешеходного моста. Фото: Предоставлено читателями

В Новосибирске спасатели ищут 7-летнего мальчика, который ушел под воду в реке Иня. Трагедия произошла днем 6 июля в Первомайском районе у пешеходного моста.

- Моя 12-летняя дочка с подружкой решили пойти на мелководье. К ним подбежал мальчик и указал на друга, который из последних сил барахтался почти на противоположном берегу реки. Девочки плавать не умеют, закричали мальчику, чтобы бежал за помощью – но тот испугался и спрятался. Дочка позвонила мне, я вызвала «112» , приехали спасатели , «скорая», полиция, – рассказала подписчица группы «Моя Первомайка» «ВКонтакте». – Дочка плакала часа четыре. До сих пор не может прийти в себя.

По данным СКР по Новосибирской области, пропавший мальчик пошел купаться на речку с другом. Дети решили поплавать, в какой-то момент 7-летний ребенок ушел под воду. Это увидели две девочки и рассказали родителям. Позже местные жители нашли на берегу велосипед и вещи мальчика.

- У мальчика хорошая семья, отец много работает. Сегодня утром разговаривала с отцом, тот сказал, что сын боялся воды и никогда не ходил на берег один. Даже на соседнюю улицу отпрашивался, чтобы покататься на велосипеде. Днем родители его потеряли, звонили , а он трубку не брал. Мама была уверена, что он на велосипеде укатил на соседнюю улицу, хотела идти смотреть. Вдруг, пришли ребятишки с берега и рассказали, что 7-летний ребенок утонул, – сообщила КП-Новосибирск знакомая семьи.

Поиски тела ребенка до сих пор идут. По результатам проверки в СК будет принято процессуальное решение.

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