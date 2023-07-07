Поиски туристов, пропавших во время экстремального сплава в Бурятии, не завершены

Поиски туристов продолжаются. Фото: предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

Поиски туристов, пропавших во время экстремального сплава по реке Снежная в Бурятии, не завершены. Еще двух человек ищут спасатели.

– Поиски оставшихся двух - мужчины и женщины продолжаются в сложном горном рельефе местности, – сообщили в МЧС по Республике Бурятия.

Напомним, ЧП случилось в четверг, 6 июля: катамараны, на которых сплавлялись туристы – у том числе из Новосибирска – перевернулись. Троих человек удалось найти в тот же день, еще троих уже в пятницу, их всех эвакуировали спасатели.

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