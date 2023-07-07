Росгвардейцы поймали пациента, сбежавшего из алтайской психбольницы

Александр Ардиматов и Николай Краев. Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Алтай

Росгвардейцы из Алтая поймали сбежавшего из психбольницы пациента. Он ушел оттуда самовольно, сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Экипажу вневедомственной охраны передали ориентировку, что из медучреждения пропал один из пациентов. Его тут же начали искать, - говорится в издании.

Обнаружили пропавшего пациента на улице прапорщик Александр Ардиматов и старший сержант Николай Краев. К тому времени мужчина прошел пешком около семи километров. Росгвардейцы задержали его и передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.

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