Рекордные темпы: с начала года в Новосибирской области ввели 1,5 млн квадратных метров жилья

Из введенного жилья 74% – многоквартирные дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первое полугодие в Новосибирской области ввели рекордное количество жилья – 1,587 млн квадратных метров. Это на 43% больше прошлогодних показателей за аналогичный период, сообщили в правительстве НСО.

– Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет: в сфере жилищного строительства создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию высокие. Также губернатор поставил задачу параллельно создавать социальную инфраструктуру для жителей, – уточнил министр строительства региона Алексей Колмаков.

По итогам 2022 года в НСО ввели 2,2 млн квадратов жилья, в 2023-м планируют 2,450 млн кв. м. В общем объеме введенного в этом году жилья 74% – многоквартирные жилые дома, 26% – ИЖС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber