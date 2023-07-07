Двух последних туристов из Новосибирска, потерявшихся на сплаве в Бурятии, все еще ищут

Всех спасли. Фото: архив КП

Бурятские спасатели продолжают поисковую операцию на реке Снежной — не нашли еще 2 новосибирских туристов.

— Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолета, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС России в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Два человека обнаружены добровольцами в месте слияния рек Селенгинка и Снежная. Еще два туриста самостоятельно добрались на катамаране, — пояснили в местном отделении МЧС.

Оставшихся двух туристов — мужчину и женщину, все еще ищут в сложном горном рельефе.

Инцидент случился 6 июля. Тогда сплавлялись 8 человек, многие из которых — новосибирцы. Троих спасли сразу же, еще двоих отыскали позже. Поговаривают, что из-за ледяной воды шансов найти последних 2 туристов очень мало.

Утром 7 июля поиски возобновили.

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