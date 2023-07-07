Собственник объяснил остановку колеса обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске возобновило свою работу. Фото: спасатели МАСС / Алена МАРТЫНОВА

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске возобновило свою работу. Накануне аттракцион заклинило, на нем застряли люди. В пресс-службе «Дома с колесом» рассказали КП-Новосибирск, из-за чего произошла остановка.

− Аттракцион перестал работать из-за скачка напряжения в Октябрьском районе Новосибирска. Сразу после инцидента администрация колеса обозрения проверила целостность всей электрической цепочки – пришлось заменить один контакт. Колесо в тестовом режиме безопасно запустилось через 15 минут после того, как уехали спасательные службы, − объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе.

Для посетителей аттракцион снова запустили через четыре часа после произошедшего. Тем, кто оказался в неприятной ситуации, вернули деньги.

Владельцы «Дома с колесом» утверждают, что в момент остановки на колесе находились семь человек. Трех спустили спасатели при помощи лестницы, остальные вышли после прокрутки колеса сотрудниками МЧС, отметил собственник аттракциона Роман Казак.

При этом в МЧС сообщали, что еще 12 человек смогли самостоятельно покинуть кабинки.

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