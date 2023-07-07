Еще одну туристку, пропавшую во время сплава в Бурятии, нашли живой

В Бурятии нашли живой еще одну туристку, пропавшую во время сплава по реке Снежной. Фото: предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

В Бурятии нашли живой еще одну туристку, пропавшую во время сплава по реке Снежной. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Единой диспетчерской службе Кабанского района Бурятии.

По предварительной информации, речь идет об Анастасии М.

Всего спаслись шесть человек из восьми. Двоих продолжают искать спасатели.

Напомним, после крушения катамаранов на горной речке пропали пять туристов. Двух мужчин нашли сегодня днем.

Ранее КП-Новосибирск опубликовала полный список участников экстремального похода. Организовал его Роман К. из Новосибирска.

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