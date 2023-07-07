Медведь проверил КПП золотодобывающего завода

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Не так давно в разделе сайта Агентства «Клуб Безопасности» была размещена информация о внезапной личной проверке объекта охраны председателем Следственного комитета Российской Федерации. А вот на контрольно-пропускной пункт охраняемого ГВАРДИЕЙ золотодобывающего предприятия в дальневосточной части нашей страны прибыл представитель несколько иной породы.

Инцидент произошел 6 июля поздно вечером. Со стороны лесной местности к территории охраняемого объекта вышел медведь и неторопливо прошелся по прилежащей к посту площадке, обнюхав на пути буквально каждый сантиметр.

Проведя визуальный осмотр инженерных средств безопасности и не найдя грубых нарушений, Потапыч удалился восвояси без предъявления каких-либо претензий. Поскольку на охраняемую территорию он проникнуть не попытался, то оснований к его задержанию у сотрудников охраны не было.