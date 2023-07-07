СК возбудил уголовное дело после смерти 15-летнего мальчика в больнице Новосибирска

Подросток умер в одной из больниц Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По факту смерти 15-летнего мальчика в одной из больниц Новосибирска возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 июля, КП-Новосибирск сообщили в СУ СК РФ по региону.

− Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), − рассказали КП-Новосибирск в Следкоме.

Как выяснили следователи, подростка госпитализировали в начале июня. В какой-то момент самочувствие школьника ухудшилось, и 26-го числа он умер. Отец семиклассника заявил, что врачи не оказали его сыну необходимую помощь.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, предварительной причиной госпитализации подростка стал укус клеща.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия и изъяли необходимую медицинскую документацию. Ранее этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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