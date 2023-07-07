Список пропавших во время сплава в Бурятии туристов: кого нашли, чьи поиски продолжаются

В сплаве на катамаранах участвовали восемь человек. Фото: vk.com/ru.splav
Во время сплава по реке Снежной в Бурятии пропали пятеро туристов, большинство из которых из Новосибирска. Двоих нашли днем 7 июля, поиски троих продолжаются. КП-Новосибирск публикует предварительный список туристов, участвовавших в экстремальном походе.
Известно, что всего было восемь человек. После крушения катамаранов трое смогли выбраться на сушу. Среди них – организатор похода из Новосибирска Роман К.
К поискам пятерых пропавших подключились спасатели. Сегодня двух мужчин нашли живыми.
Полный список участников сплава по реке Снежной:
Роман К. – руководитель похода, найден живым.
Алексей М. − найден живым.
Виктор П. − найден живым.
Алексей М. − найден живым.
Евгений М. − найден живым.
Анастасия М. – не найдена.
Елена Р. – не найдена.
Леонид Т. – не найден.
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