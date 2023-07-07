Список пропавших во время сплава в Бурятии туристов: кого нашли, чьи поиски продолжаются

В сплаве на катамаранах участвовали восемь человек. Фото: vk.com/ru.splav

Во время сплава по реке Снежной в Бурятии пропали пятеро туристов, большинство из которых из Новосибирска. Двоих нашли днем 7 июля, поиски троих продолжаются. КП-Новосибирск публикует предварительный список туристов, участвовавших в экстремальном походе.

Известно, что всего было восемь человек. После крушения катамаранов трое смогли выбраться на сушу. Среди них – организатор похода из Новосибирска Роман К.

К поискам пятерых пропавших подключились спасатели. Сегодня двух мужчин нашли живыми.

Полный список участников сплава по реке Снежной:

Роман К. – руководитель похода, найден живым.

Алексей М. − найден живым.

Виктор П. − найден живым.

Алексей М. − найден живым.

Евгений М. − найден живым.

Анастасия М. – не найдена.

Елена Р. – не найдена.

Леонид Т. – не найден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он с группой уже попадал в паводок, но тогда все выжили»: что известно об инструкторе туристов, пропавших в Бурятии

Инструктор туристов, пропавших во время сплава в Бурятии, уже проходил с ними в паводок (подробнее)

«Они не должны были туда идти, точно знали, что так нельзя»: пропавшие туристы-экстремалы на горной реке в Бурятии сознательно рискнули жизнями

Пропавшие туристы-экстремалы на горной реке в Бурятии сознательно рискнули жизнями, выйдя в паводок (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber