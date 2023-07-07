Жители Новосибирской области за первое полугодие оформили ипотечных кредитов на сумму свыше 18,6 млрд рублей

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За месяц более 3,6 тысяч сибиряков оформили ипотечные кредиты в банке. Выдачи ипотеки за первое полугодие текущего года достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область. На втором месте по объему выдач – Красноярский край и республика Хакасия, где банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года - на 300 тысяч рублей.

- Интерес жителей Новосибирской области к инструментам ипотечного кредитования остается традиционно высоким, область лидирует среди других территорий Сибири по оформлению ипотеки. За счет активного развития строительного рынка и высокой инвестиционной привлекательности объектов недвижимости Новосибирска, мы наблюдаем стремительный рост спроса как среди новосибирцев, так и сибиряков в целом. За шесть месяцев банк предоставил свыше 18,6 млрд рублей заемных средств, при этом рекордно высоким месяцем стал июнь - выдачи составили 4,3 млрд рублей. Мы связываем дальнейшие перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье, реализацией новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте индивидуального строительства, - прокомментировал управляющий ВТБ по Новосибирской области Сергей Никулин.