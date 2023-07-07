Владельцу суши-бара в Новосибирской области, где отравились 72 человека, ограничили свободу на год

Массовое отравление суши и роллами случилось в 2021 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Венгеровский районный суд признал виновным Ивана Тырышкина, владельца бара «Суши хаус», где в ноябре 2021 года отравились 72 человека.

— От контакта с сотрудниками предприятия сырье, полуфабрикаты и кухонный инвентарь были заражены инфекциями. Среди них — сальмонеллез, норовирусная инфекция и микст-инфекции (сальмонеллез и норовирусы, сальмонеллёз и ротовирусы). Посетители заболели сальмонеллезом и гастроэнтеритом, — сообщили в пресс-службе суда.

Тырышкин ограничили свободу на год. Он должен будет ежемесячно приходить в госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания; не изменять место жительства и не выезжать за пределы региона без разрешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском закрыли суши-кафе из-за массового отравления посетителей

Количество заболевших покупателей выросло до 72 человек, трое из них находятся в больнице (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер