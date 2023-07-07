Губернатор Новосибирской области Травников наградил супружеские пары со стажем медалями «За любовь и верность»

Награды получили семейные пары из Новосибирска и области. Фото: правительство НСО

Накануне Дня семьи, любви и верности губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил десять супружеских пар, проживших в браке 33 года и больше. В мероприятии также принял участие Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Награды и памятные подарки получили семейные пары не только из Новосибирска, но и из Новосибирской области – рабочего поселка Кольцово, а также из Искитимского, Болотнинского и Мошковского районов. Самый большой стаж у супругов Можейкиных, проживающих в Центральном районе Новосибирска. Галина Михайловна и Виктор Макарович состоят в браке уже 61 год.

Андрей Травников выступил перед собравшимися с торжественной речью.

− Само название – День семьи, любви и верности – звучит основательно и ответственно. 15 лет нашей региональной традиции вручать в эти дни в торжественной обстановке медали «За любовь и верность», − подчеркнул глава Новосибирской области.

Губернатор отметил, что медали вручили не просто парам, которые прожили вместе много лет. Чествовали именно тех, кто умело совмещал семейную жизнь с профессиональной, общественной и воспитательной деятельностью.

Как рассказали в региональном правительстве, в День семьи, любви и верности для новосибирцев подготовили насыщенную программу. В регионе пройдут массовые семейные и детские праздники, благотворительные акции, концерты, выставки и так далее.

За период с 2009 по 2023 годы включительно медали «За любовь и верность» получили 727 пар из Новосибирской области. Например, в этом году в список вошли супруги Крючковы из Искитимского района. Супруги занимаются музыкой и руководят семейным вокально-инструментальным ансамблем.

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