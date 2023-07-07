Появились фото с места поисков пропавших в Бурятии новосибирских туристов

Двоих пропавших туристов из пяти уже нашли. Фото: читатель КП-Новосибирск.

В Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски туристов, которые пропали во время сплава по реке Снежная. 6 июля перевернулись 4 катамарана с 8 людьми. Сразу удалось спастись троим, днем 7 июля нашли еще двух мужчин - один приехал из Новосибирска, другой - из Хакасии.

Как сообщили в МЧс по Республике Бурятия, к поискам подключены 14 человек. Реку обследуют на катере, с воздуха помогает вертолет.

Осталось найти еще троих - это две девушки и мужчина. Поиски продолжаются.

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