Спасатели рассказали, как нашли двух пропавших во время сплава в Бурятии туристов

Спасатели рассказали, как нашли двух туристов, пропавших во время экстремального сплава в Бурятии. Фото: vk.com/ru.splav

Спасатели рассказали, как нашли двух туристов, пропавших во время экстремального сплава в Бурятии. Подробностями поделились в телеграм-канале МЧС Республики.

− Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей, − рассказали в МЧС Бурятии.

Вертолет посадили недалеко от места обнаружения туристов. Сейчас к выжившим направляются спасатели.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, спаслись турист из Новосибирска и мужчина из Хакасии. Их нашли между порогом Серая Ямка и базой на Селенгинке.

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