Чуть не родила в машине: полицейские довезли до роддома женщину, беременную двойней

Старший лейтенант полиции Александр Фролов и лейтенант полиции Павел Миллер помогли женщине добраться до роддома. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

В поселке Ордынское Новосибирской области полицейские помогли добраться до роддома беременной женщине. Случай произошел 27 июня. Старший лейтенант полиции Александр Фролов и лейтенант полиции Павел Миллер патрулировали дорогу «Новосибирск – Кочки - Павлодар», когда заметили мужчину рядом с машиной. Тот жестами попросил их остановиться и объяснил: у его жены начались роды, надо быстро добраться до роддома в Новосибирске.

— Доложив в дежурную часть, сотрудники Госавтоинспекции пересадили беременную женщину в служебный автомобиль. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, они доставили ее до перинатального центра, где женщину уже ждали врачи, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Успели вовремя: буквально через несколько минут женщина родила девочек-двойняшек — Анну и Варвару. 3 июля новоиспеченные родители приехали в Ордынский отдел полиции и лично поблагодарили сотрудников за помощь, а заодно поздравили с днем ГИБДД.

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