Спасатели нашли еще двух туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии

Еще двух новосибирских туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии, нашли спасатели. Фото: предоставлено читателем

Еще двух туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии, нашли спасатели. Они выжили, сообщили КП-Новосибирск в Единой диспетчерской службе Кабанского района Бурятии.

− Двое туристов обнаружены. Их нашли сегодня, − рассказали КП-Новосибирск в ЕДС Кабанского района.

Таким образом, на данный момент живыми нашли пятерых участников сплава по реке Снежная. Среди них – организатор экстремального похода.

Судьба троих новосибирцев по-прежнему неизвестна. Их продолжают искать спасатели и волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они шли там не первый раз»: что известно о туристах из Новосибирска, пропавших во время сплава в Бурятии

Знакомые рассказали о туристах из Новосибирска, пропавших во время сплава в Бурятии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber