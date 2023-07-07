Спасатели нашли еще двух туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии

Еще двух новосибирских туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии, нашли спасатели. Фото: предоставлено читателем
Еще двух туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии, нашли спасатели. Они выжили, сообщили КП-Новосибирск в Единой диспетчерской службе Кабанского района Бурятии.
− Двое туристов обнаружены. Их нашли сегодня, − рассказали КП-Новосибирск в ЕДС Кабанского района.
Таким образом, на данный момент живыми нашли пятерых участников сплава по реке Снежная. Среди них – организатор экстремального похода.
Судьба троих новосибирцев по-прежнему неизвестна. Их продолжают искать спасатели и волонтеры.
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