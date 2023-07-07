«Он выжил и ищет пропавших»: организатор экстремального похода на катамаранах по реке в Бурятии смог спастись

Крушение произошло на реке Снежная. Фото: предоставлено читателями

Новосибирец, который организовал экстремальный поход на катамаранах по реке в Бурятии, выжил. Сейчас мужчина вместе с волонтерами и спасателями ищет пятерых пропавших земляков. Об этом КП-Новосибирск сообщила его супруга.

− Муж отзвонился, сказал, что жив. Сейчас со спасателями ищет пропавших туристов, − рассказала КП-Новосибирск жена выжившего сибиряка.

Напомним, утром 7 июля спасатели возобновили поиски новосибирцев. На место вылетел вертолет с сотрудниками МЧС.

Само ЧП произошло 6 июля на реке Снежная. Группа из восьми человек сплавлялась на катамаранах. В какой-то момент произошло крушение – четыре катамарана перевернулись, люди оказались в ледяной воде горной речки. Трое смогли спастись, среди них – организатор похода. Судьба пятерых туристов неизвестна.

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